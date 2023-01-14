Zonguldak’taki hentbol maçlarına Bursa imzası

ZONGULDAK (İGFA) – 8 Erkek, 6 Kadın takımı olmak üzere toplam 14 takımın mücadele edeceği Kulüpler Yıldız Kız-Ekkek Hentbol Yarı Final maçları zevkli ve heyecanlı maçlarda Bursa damgasını vurdu!

Türkiye Hentbol Federasyonu Yıldızlar(2006-7-8 doğumlu) Yarı Final Maçları Zonguldak ilimizde, Beşevler GSK, Sakarya Bykşhr. Bld., Ümraniye Bld.Rize Bykşhr. Bld., Karabük Yenişehir GSK takımlarının katılımıyla; Beşevler GSK tüm takımları hakkıyla yenerek 4 te 4 yapıp 1. olarak tamamlamasıyla gerçekleşti.

Maçları yerinde takip eden Beşevler Muhtarı Erol Yılmazer; “Ev sahipliğini ekibiyle birlikte alışmadığımız samimi, özverili ve misafirperverlikleriyle yapan Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürü sayın Hakan Yüksel’e, Muhtarlar Derneği Başkanı sayın Şerafettin NAS abimize, Milli takımlar U16 mentör antrenörü Tuncay hocamıza, takımımızın hocası Funda ve Hasan hocalarımıza sporcularımıza, ailelerine, ulaşım ve salon konusunda destek veren Nilüfer Belediyemize, şöförümüz Murat abimize, bu başarının sevinci bizlere yaşatan kulüp yönetimimize, maddi ve manevi destekçilerimize gençlerimiz adına yürekten teşekkürlerimizle. Hedef yapabileceğimizi en iyisini yapmak.” dedi.