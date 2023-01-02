Yeni elektronik harp sistemi MERTER’in ilk teslimatı yapıldı

ANKARA (İGFA) – Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan arasında imzalanan Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında tamamen milli imkânlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi’nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi.

Haberi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Demir, ‘GücünYüzyılı’ etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Türkiye Yüzyılı’na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. MERTER Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Yeni elektronik harp sistemi MERTER’in ilk teslimatı yapıldı için yorumda bulun
    2 Ocak 2023  

    Yeni elektronik harp sistemi MERTER’in ilk teslimatı yapıldı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Yeni elektronik harp sistemi MERTER’in ilk teslimatı yapıldı için ilk yorumu yapabilirsin.