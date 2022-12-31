YDKB 2023 vizyonunu ele aldı

BURSA (İGFA) – YDKB Bursa Şubesi üyeleri, 2022 yılını değerlendirmek, 2023 beklentilerini konuşmak üzere bir araya geldi.

2022’nin son istişare toplantısı Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan YDKB Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, toplantıya katılan her üyeye ayrı ayrı teşekkür etti. 2023 yılın için birlik ve beraberlik mesajları veren Esra İnhanlı,, 2023 yılında üyelerle ve sektör paydaşları arasındaki dayanışmanın artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Yapı denetim süreçlerinin daha doğru ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi adına ortak hareket etme kararını da yineleyen YDKB Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, şunları söyledi:

“Yeni yılın, hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim. Geride bıraktığımz yılda kah güldük kah üzüldük, kah sevindik kah ağladık. Özetle acısı ve tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. 2022 zor bir yıldı. Her zorluğun ardından bir fırsat yattığını biliyoruz. Bu manada 2023’ten beklentimiz büyük. Bu yıl yapı denetimin öneminin daha da anlaşılacağı bir yıl olmasını dileriz. Bizlere yeni fırsatlar sunacağını umuyoruz. 2023, Özellikle Cumhuriyetimizin 100’ncü kuruluş yılı. Bu anlamda da hepimiz için ayrı önem arz ediyor bu yıl. 2023’le birlikte ülkemizin yıldızının daha da parlayacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”