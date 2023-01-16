Yarıyıl tatili öncesi seyahat firmaları hareketlendi

İSTANBUL (İGFA) – Seyahat sitelerinin verilerine göre otobüs bileti satışları sömestir tatilinin ilk günlerinde yüzde 85 oranında arttı.

Yarıyıl tatiline sayılı günler kala bilet satışları da hızlandı.

enuygun.com’un verilerine göre yarıyıl tatilinin başladığı 23 Ocak Pazartesi günü ve öncesindeki hafta sonunu içerecek şekilde otobüs bileti satışları ve aramaları seyahat firmalarının internet sitelerinde artış göstermeye başladı.

20 Ocak Cuma ve 23 Ocak Pazartesi arasındaki 4 günlük dönemde otobüs bileti satışları yüzde 85, otobüs bileti aramaları ise yüzde 55 arttı.