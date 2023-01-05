YAPISİAD Bursa’dan yola çıktı – İGF HABER

BURSA (İGFA) – Bursa’da inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri YAPISİAD çatısı altında bir araya geldi.

İnşaat sektörünün gücünü ortaya koyup, katkı sağlamak ve sorunlarına alternatif çözümler üretmek amacıyla 16 kurucu üyesi ile yola çıkan YAPISİAD; bugüne kadar farklı gündemlerin ele alındığı 6 toplantıyı hayata geçirdi.

19 Ekim 2022’de gerçekleşen ilk toplantıda ortak duygu ve düşüncelere sahip olunduğu görüşünde birleşen sektör temsilcileri, yeni yılın ilk buluşmasını ise düzenli aralıklarla yapılan 7. birliktelik toplantısı dolayısıyla gerçekleştirdi.

Her bir üyenin kendi tecrübelerini sektör temsilcileri ile paylaşma ilkesiyle kurulan ve Bursa’nın sektörel olarak gelişmesine katkı koymayı amaçlayan YAPISİAD; Yerel yönetimlerde dâhil kamu kurum ve kuruluşlarla sektörün iç içe geçmiş aktörlerini bir araya getirerek mevcut sorunların tespiti ve kalıcı çözüm önerileri üretebilmeyi hedefledi..