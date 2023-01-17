Yapı Denetim sektörüde dertli – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Başkanı Tayfun Gücenmez, yapı denetim kuruluşları olarak artan maliyetler karşısında sektörümüze hizmet vermekte zorlandığına vurgu yaptı.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldığını, personel giderleri gider kalemlerinin en büyüğünü oluşturduğunu belirten Başkan Gücenmez, bu zammın kuruluşlarını da sıkıntıya soktuğunu söyledi.,

Yılbaşından bu yana maruz kaldıkları yakıt ve araç maliyetlerindeki artışlar karşısında mevzuat gereği en az 3 adet araç ile hizmet verdiklerini altını çizen Gücenmez, “Beton numunelerine yapı laboratuarlarının yaptığı fahiş zamlar yılbaşından beri en az 0 oranındadır. Beton numunesi çiplerine yapılan zamlar Mart 2022 ve 15 Eylül 2022 tarihinde yüzde 33 oranında yıl içerisinde yapılan zamlar, ofis kiralarının ve genel giderlerinin ciddi oranlarda gibi olumsuz koşullardan dolayı yapı denetim kuruluşları olarak hizmet veremeyecek duruma gelmemizle, inşaat sektörünün durması gündeme gelmektedir. Tüm sektör aktörleri serbest piyasa koşullarında istedikleri şekilde fiyatlarını güncelleyerek koşullara ayak uydurabilmektedir. Yapı denetim kuruluşlarının ücretlerinde ise yılbaşından bu yana, bütün masraf kalemlerindeki ciddi artışa rağmen hiçbir artış olmamıştır” diye konuştu.

Hal böyle iken, sektörün deprem sigortası olan yapı denetim kuruluşlarının, emlak hizmet bedellerinden çok daha düşük ücretlerle çalışmaları gündemden düşmeden çözüm bulunması gereken bir konu olduğunu belirten Gücenmez, bu yıl müteahhitlerin birim fiyatlarına da üçüncü kez güncelleme yapıldığını belirterek, sektördeki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının güncellendiği noktada yapı denetim ücretleri çok geride kaldığını kaydetti.

Konuyla ilgili Bakan’a seslenen Başkan Gücenmez, “Türkiye’nin deprem neferi olan yapı denetim kuruluşlarının ve çalışanlarının samimi ve vicdani çabalarına kulak vermelisiniz” diyerek, “Sektörümüzü ve sistemi suistimal edenleri bu sistemden ayırarak yapı denetim kuruluşlarının gelecek kaygısı olmadan ve kamu yararına olacak şekilde düzenlemeler yapmalıyız. Sizlerden sahada birebir sıkıntıları yaşayan ve buna çözüm üreten üye yapı denetim kuruluşlarımızın istekleri 1) Yapı denetim hizmet ücretlerinin firmaların tüm personelini aktif çalıştıracak ve gerçekten tam randımanlı hizmet verecek şekilde güncellenmesi, 2) İllerde kurulması gereken firma sayılarının hesap yönteminin gerçekçi şekilde hesaplanması, 3) Yapı denetim birliği kanununun çıkarılması. Birliğin kendi içerisinde firmaları regüle ve disipline etmesi. Sistemi suistimal edenlerin sistemden ayıklanmasının sağlanmasıdır” diye konuştu.