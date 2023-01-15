VakıfBank’ın ligdeki galibiyet serisi sürüyor

İSTANBUL (İGFA) – Misli.com Sultanlar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, Bolu Belediyespor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 9. galibiyetini alırken; ligdeki galibiyet sayısını 13’e çıkarttı.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setine 11-1’lik bir seri ile giriş yapan sarı-siyahlılar, ilerleyen bölümde de üstünlüğünü korudu ve 25-10’luk skorla seti aldı. Kara Bajema’nın 8 sayı kaydettiği ikinci seti 25-17 hanesine yazdıran VakıfBank, son seti de aynı skorla alarak maçı 3-0 kazanmayı başardı.
VakıfBank’ta Aleksia Karutasu ve Kara Bajema 15’er sayıyla karşılaşmanın en skorerleri olurken; Bahar Akbay 14 sayı kaydetti. Derya Cebecioğlu’nun 7, Kübra Akman’ın 6 sayıyla galibiyete katkı verdiği maçta Buket Gülübay da 5 sayı üretti.
VakıfBank sıradaki maçında yoluna kayıpsız devam ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde Potsdam’ı ağırlayacak. Son Avrupa Şampiyonu VakıfBank, C Grubu mücadelesinde Almanya temsilcisi ile 19 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek.
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