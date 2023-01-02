UKOME’de bin 238 karar alındı

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarında kent trafiğine yönelik bin 238 karar aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2022 yılında 10 UKOME Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 377 madde görüşülerek, 333 madde karara bağlandı. 44 gündem maddesi gerekli incelemeyi yapmak üzere komisyona havale edildi.

2022 yılı içerisinde yapılan UTDK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) toplantıları neticesinde bin 238 adet talebin kararı alındı. Alınan kararlarda en büyük orana sahip 759 adedi yol çalışmalarının trafik güvenliği sağlamak amacıyla alınmış olup 330 kasis, 65 engelli park yeri, 55 tesis yol geçiş izni ve 29 park yasağı kararı alındı.

2022 yılında toplam 3 bin 762 adet talep değerlendirildi. Muhtarlar ve vatandaşlarla birebir görüşme yapılarak uygun görülen taleplerin krokileri hazırlanarak yapım programı dahilinde imalatları gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı cevap vermek amacıyla 2022 yılının Nisan ayında UKOME CYBS programı kullanılmaya başlandı ve 2 bin 243 talep cevaplandı.

TİCARİ PLAKA İŞLEMLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca 2022 yılında 28 bin 651 ticari plaka işlemi yapıldı. İşlemlerin %95’i Büyükşehir Belediyesince tasarlanıp hizmete sunulan UKOME Ruhsat Başvuru Sistemi (URBAS) kullanılarak yapıldı.