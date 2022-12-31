TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal’ın yeni yıl mesajı

BURSA (İGFA) – Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD) Genel Başkanı Metin Altundal, yeni yıl mesajı yayımladı.

Altundal, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle bir yılı daha geride bırakırken, milletimiz için daha huzurlu ve mutlu bir yıl olması dileklerimizle 2023’e adım atıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü karşılayacağımız 2023’te ülkemiz ve insanlık adına güzel gelişmeler olmasını temenni ediyorum. Gönlümüzde sevgi, bedenimizde sağlık, avuçlarımızda mutluluk ve yanımızda sevdiklerimiz eksik olmasın. Her yeni yıl bir başlangıçtır, yeni yıla girerken başta tüm sağlıkta çalışanlarımız olmak üzere, Mehmetçiklerimize, emniyet mensuplarımıza ve tüm halkımıza sağlıklı huzurlu ve başarılı nice güzel seneler diliyorum. Ailenizle ve sevdiklerinizle beraber mutluluğa koşacağınız başarılı yıllarınız olsun. Hepinize mutlu yarınlar diliyor, saygıyla selamlıyorum.”