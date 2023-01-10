Türkiye’nin ilk ilçe ‘kent müzesi’ 14 yaşında

BURSA (İGFA) – Bugüne kadar 950 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi konuk eden müzenin 14’üncü kuruluş yıl dönümüne özel İnegöl’ün tarihi okullarından biri olan ve 112 yıldır aralıksız olarak eğimin devam ettiği “Şükrünailipaşa İlkokulu” sergisi düzenlendi.

İnegöl’de ilk çalışmaları 2005 yılında başlayan ve 4 yıllık yoğun mesai sonucunda Türkiye’nin ilk ilçe Kent Müzesi olarak 2009 yılında hayata geçirilen İnegöl Kent Müzesi, 14 yaşında. Kuruluşun 14’üncü yılına özel, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. Yılı anısına İnegöl’ün tarihi okullarından biri olan, şehri düşman işgalinden kurtaran Şükrü Naili Gökberk Paşa’nın adının yaşatıldığı Şükrünailipaşa İlkokulu Sergisi düzenlendi. 112 yıldır İnegöl’de eğitimin aralıksız olarak devam ettiği, Reşadiye Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan ve geçmişte Sarı Mektep gibi isimlerle de anılan tarihi okulun asırlık eğitim hikayesinin anlatıldığı sergi, bugün düzenlenen coşkulu törenle izlenime sunuldu.

YARIM ASIRLIK DOSTLAR YENİDEN BULUŞTU

1911 yılında Osmanlı padişahlarından Sultan V. Mehmet Reşat zamanında Reşadiye Mektebi olarak eğitim öğretime başlayan okulun hatıralarının yeniden canlandığı sergi, 14.00’da düzenlenen törenle açıldı. Sergi açılışına hem protokolün hem de okulun eski idareci, öğretmen ve öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Şükrünailipaşa İlkokulunun yaşayan en eski iki mezunları olan; 1947 yılı mezunu Rafet Yalçınsoy ile 1948 yılı mezunu olan eşi Gülten Başol Yalçınsoy da sergi açılışı için Eskişehir’den geldi. Aynı zamanda 1950, 1960, 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda okulda idarecilik yapan veya öğrenci olarak bulunmuş kişiler de sergi öncesi tespit edilip aranarak bu özel güne davet edildi. Sergi, eski mezun ve öğretmenlerin onlarca yıllık dostlarıyla yeniden buluşmalarına da vesile oldu.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise bu anlamlı etkinlik için şehrin hem öğretmeni hem Milli Eğitim Müdürü olarak çok mutlu olduğunu belirtti.

14. YIL SEVİNCİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da aynı zamanda Kent Müzesinin kuruluş yıldönümüne değindi.

Kurulduğu 2009 yılında, Türkiye’nin ilk ilçe Kent Müzesi olarak tarihe not düşüldüğünü ifade eden Başkan Taban, “Yapımından hayata geçirilmesine kadar tüm organizasyonlarıyla değerlendirildiğinde özel ve müstesna bir müze olduğunu ifade edebiliri. Burada gördüğünü tüm sunumlar bağışlarla oluştu. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Okulun 112 yıldır İnegöl’de hizmet verdiğini kaydeden Başkan Taban, “Açılışı yapılan bu sergi, aynı zamanda Müzemizdeki 157. Sergimiz. 14 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık Kent Müzemizde. Şükrünailipaşa okulumuz bugüne kadar onlarca, yüzlerce mezun verdi. Bu mezunlar bir yerlerde en güzel şekilde işlerini yapıyor. Bunlardan biri Alinur Aktaş Başkanımız. Bir diğeri Vildan Yılmaz Gürel Milletvekilimiz. Bundan sonra da inanıyorum ki çok kıymetli isimler yetişmeye devam edecek bu okuldan” diye konuştu.

Programda konuşan Şükrünailipaşa okulu mezunu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, binanın tarihçesinden bahsederek, “Biz burayı aslına uygun bir şekilde restore ettik. İnşallah burası uzun yıllar daha yaşayarak devam edecek. Tabi İnegöl sahip çıkmasa, bu kadar güzelliğin de ortaya çıkması zor olurdu. Açılış günü içeriyi gezip eski hatıraları gören, ağlayan insanlar gördüm. Daha sonra da Mobilya Müzemizi arka kısma ekledik” ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra misafirler sergiyi gezerek asırlık hikayelerin fotoğraflarını inceledi.