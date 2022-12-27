Türkiye’nin ilk gastronomi lisesi Kapadokya’da açıldı

NEVŞEHİR (İGFA) – Türkiye’nin ilk Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Nevşehir’de açmaktan mutluluk duyduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Şubat sürecinde katsayı uygulamasıyla tarumar edilen mesleki eğitimin çok güçlü bir şekilde küllerinden yeniden doğduğunu anlattı.

Katsayı uygulamasının akademik olarak başarılı öğrencileri mesleki eğitimden uzaklaştırdığını ve okullar arası başarı farkının derinleştirdiğini ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirilemez hâle getirdiğini kaydeden Özer, 2012 yılında uygulamanın kaldırılmasının ardından tüm millî eğitim bakanlarının, bürokratların mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için çok ciddi projeler gerçekleştirdiğini ifade etti.





Artık meslek liselerinin akademik olarak başarılı öğrencilerin gittiği okullara dönüştüğünü belirten Özer, “Yüzde 1’lik başarı diliminden öğrencilerin geldiği meslek liselerimiz var. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi… İnşallah bu lisemiz de artık yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci alacak.” dedi.

Döner sermaye kapsamında yapılan üretimin kapasitesini de artırdıklarına işaret eden Bakan Özer, şu anda gelinen noktada 2 milyar liralık üretime ulaştıklarını söyledi. Bunun öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi, yaparak öğrenmeleri ve mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri için önemli olduğunun altını çizen Bakan Özer, “Aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin üretime yaptıkları katkı kadar pay alabilmeleri sağlandığı için önemli çünkü 2 milyarlık gelirin 100 milyonunu öğrencilerimize 200 milyonunu da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık.” dedi. Kovid-19 salgını sürecinde meslek liselerinin maske, dezenfektan gibi o günlerde temininde güçlük çekilen ürünleri ürettiğini de hatırlatan Özer, böylelikle salgının çok daha rahat bir şekilde atlatılmasının sağlandığını kaydetti.

Emek veren herkese çok teşekkür ettiğini belirten Bakan Özer, burada Kapadokya Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa bir hedef için farklı birimlerin buluştuğu bir yönetim modeli inşa edileceğini söyledi. Özer, Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yalnızca eğitim verilmeyeceğini, aynı zamanda gastronomiyle ilgili AR-GE çalışmaları da yapılacağını aktardı. Bakan Özer, okulun hayırlı olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.