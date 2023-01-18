Türkiye sınırı 5,7 büyüklüğünde sallandı

ANKARA (İGFA) – AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 13.08’de, merkez üssü Khoy kenti olan 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.
Depremin merkez üssünün, Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.85 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
Büyüklük:5.7 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) – [44.85 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-01-18
Saat:13:08:11 TSİ
Enlem:38.558 N
Boylam:44.868 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WOoi2YhM54@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 18, 2023
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