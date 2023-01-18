Türkiye sınırı 5,7 büyüklüğünde sallandı

ANKARA (İGFA) – AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 13.08’de, merkez üssü Khoy kenti olan 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre altında yaşandı.

Depremin merkez üssünün, Van’ın Başkale ilçesine yaklaşık 44.85 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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  1. Türkiye sınırı 5,7 büyüklüğünde sallandı için yorumda bulun
    18 Ocak 2023  

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