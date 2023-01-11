Türk Kızılayı’ndan ‘Hentbol’a imza – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay arasında işbirliğini içeren protokol Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katıldığı törenle imzalandı.

Türk Kızılay Genel Merkezi’nde yapılan protokol töreninde konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Türk Kızılay’ın zor zamanlarda her zaman milletinin yanında olan çok önemli bir kurum. Federasyonumuz ile işbirliğinden ötürü Türk Kızılay’a teşekkür ederiz ” dedi. Kılıç, “Protokol kapsamında THF çalışanları ve sporculara ilk yardım eğitimi verilecek. Bizde Kızılay Engelsiz, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay’da var olan destekçi ve gönüllülerin engelsiz hakem projesinin bir paydaşı olmasını sağlayacağız. Onları hentbol ekosistemine katmak bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

Kızılay Başkanı Kınık’ın Kızılay Spor müjdesini verdiğini belirten THF Başkanı Uğur Kılıç, “Genel başkanım doğru bir tercihte bulundu. Özellikle afet dönemlerinde güçlü, kuvvetli hentbolcuların Kızılay’ın yanında olması çok önemli. Her hentbolcu paydaşımız, sporcumuz, antrenörümüz ilk yardım ve afet eğitimleriyle en önemli Kızılay destekçileri olacak. Kızılay gibi köklü ve güçlü, her zaman yanımızda olan bir kurumla anılmaktan çok mutluyuz. Başkanımız Kızılay Spor’un müjdesini de verdi. İnşallah Kızılay da hentbol olarak yerini alacak. Tüm katkıları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

KEREM KINIK: “KIZILAY SPOR İSMİYLE BİR TAKIM KURUYORUZ”

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yaptığı konuşmada Türkiye Hentbol Federasyonu ile yaptıkları protokolden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kızılay Spor ismiyle bir takım kurarak sporun da içine gireceklerini belirten Kerem Kınık, “Toplumun ve bireyin dirençliliği noktasında sporun ve sporcuların sağladığı imkanlar çok değerli. Sporcularımız aracılığıyla ilk yardım bilincinin oluşturulması bu yardımlaşma kültürünün yaygınlaşması önemli. Bu protokol bize pek çok alanda spor, sağlık, dayanışma, centilmenlik, insanlara destek olma gibi birçok konuya dokunan bir çerçeve sunacak” diye konuştu.

Protokol, THF çalışanları ve sporculara ilk yardım eğitimi verilmesi; Kızılay Engelsiz, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay yapılarının Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen hentbol hakemliği eğitimlerinde kullanılmasını konularını kapsıyor.

Protokol uyarınca, Engelsiz Hakemlik Projesi kapsamında Kızılay Engelsiz üyelerine verilecek hakemlik eğitimi; Kızılay Haftası, Kızılay kuruluş yıldönümü gibi toplumsal farkındalık yaratmak adına yapılan çalışmalara THF’nin de destek vermesi; afet ve olağanüstü durumlarda, kurumsal gönüllülük kapsamında, teknik ekip, antrenör ve sporcularla Kızılay gönüllülüğü esas olarak THF koordinasyonunda çalışmalar yapılması öngörülüyor. Yine THF mensubu ve sporculara, Türk Kızılay Gençlik Kampları’na katılabilme, bu kamplarda Kızılaycılık ve gönüllülük, ilk yardım, müzik, drama, görsel sanatlar, halk oyunları gibi eğitimlerin verilmesi ve birçok diğer işbirliği çalışmalarını içeriyor.