TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı

ANKARA (İGFA) – TÜİK’in Ekim ayı verilerine göre tarımsal girdi maliyetlerinde yüzde 134,76 artış kaydedildi.

Tarım-GFE’de , 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,76 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,34, yıllık bazda yüzde 140,04 artış olurken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 5,43, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 100,96 artış kaydedildi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 38,42 ile veteriner harcamaları ve yüzde 63,76 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 196,89 ile enerji ve yağlar ve yüzde 192,52 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ana ve alt gruplara göre Tarım-GFE ve değişim oranları yüzdelik oranda Ekim ayında tabloya şöyle yansıdı: