TRT sanatçısı Elif Güreşçi İnegöl’de kulakların pasını sildi

BURSA (İGFA) – İnegöl Belediyesi’nin kültür sanat dolu geceleri sürüyor.

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Çarşamba akşamı İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile TRT sanatçısı Elif Güreşçi’nin sahne aldığı konser düzenlendi. Kulakların pasının silindiği geceye, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.

TSM KOROSU AVNİ ANIL BESTELERİYLE SAHNE ALDI

İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konser, İnegöl Belediyesi TSM Korosu performansıyla başladı.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, “Avni Anıl Besteleri” ile dinleyiciyle buluştu. Koro, bir saatlik bölümde koro ve solo eserlerle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ikinci bölümünde ise TRT sanatçısı Elif Güreşçi İnegöllülerle buluştu.

Sahneye çıkışıyla birlikte konser sonuna kadar coşkunun dinmediği salonda, Elif Güreşçi’nin seslendirdiği eserlerle kimi zaman duygulanan vatandaşlar kimi zaman coşku dolu anlar yaşadı. Konser sonunda İnegöl Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya sahneye davet edildi. Akkaya, gecenin anısına sanatçı Elif Güreşçi’ye hediye takdimi gerçekleştirdi.