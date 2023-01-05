‘Toprak Dede’nin adı Narlıdere’de yaşayacsk

İZMİR (İGFA) – Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adı Narlıdere’de yaşayacak. Narlıdere Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Limanreis Mahallesi Ayvalık Sokak’ta yapımı tamamlamak üzere olan parka, Türkiye’nin ‘Toprak Dede’si, Hayrettin Karaca’nın adı verilecek.

TEMA Vakfı’nın ‘Türkiye Çöl Olmasın’ sloganı ile büyük bir yankı uyandırdığını ve ülkemizdeki çölleşme tehdidine dikkat çektiğini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Bundan üç yıl önce 20 Ocak 2020’de 97 yaşında hayata gözlerini yuman Hayrettin Karaca çok değerli bir iş insanıydı. İş hayatındaki yoğunluğa rağmen kendisini doğaya ve çevreye adadı. Arkasında 1 milyonu aşkın TEMA Vakfı gönüllüsü bıraktı. Milyonlarca çocuğumuza çevre bilinci aşıladı. Anadolu toprakları hiçbir zaman Hayrettin Karaca’yı unutmayacak. Bizde yeşile ve doğaya daha çok sahip çıkarak onun bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hayrettin Karaca’nın adını Limanreis Mahalle’mizde yaptığımız parkımızda yaşatacağız” dedi.

İKİ ETAP ŞEKLİNDE PLANLANDI

Limanreis Mahallesi Ayvalık Sokak’ta yapılacak sosyal yaşam alanı, iki etapta tamamlanacak. İçerisinde 130 metrekare çocuk oyun parkı, 90 metrekare spor alanı yer alacak parkta, 450 metrekare meyve bahçesi, park mobilyaları, aydınlatma ve yürüyüş yolları da bulunacak. Park etrafında ayrıca, mahalle sakinleri için otopark alanı da oluşturulacak.