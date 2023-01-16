 THF’den Başkan Dündar’a ziyaret – İGF HABER

BURSA (İGFA) – Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç’ı makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spora ve sporcuya yönelik yaptıkları yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Dündar, “En yeni ve en modern spor tesislerini inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Son olarak inşa ettiğimiz, Türkiye’nin en büyük ve uluslararası standartlardaki kapalı atletizm salonu Osmangazi Atletizm Salonu’nu, Gençlik ve Spor Bakanımızın da katıldığı törenle hizmete açtık. Belediye Spor bünyesinde Atletizm, Judo, Güreş, Kort Tenisi, Yüzme, Su Kayağı, Atıcılık ve Hentbol gibi 34 farklı branşımız bulunuyor. Aktif olan 13 farklı branşta, toplam 4 bin 431 aktif sporcumuz mevcut. Belediyespor altyapısından yetişip ülkemizi Dünya, Olimpiyat, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonasında başarıyla temsil etmiş şampiyon sporcularımız var. Kulübümüzün altyapısından yetişip milli takımlarda mücadele eden, bayrağımızı göndere çektirip istiklal marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcularımızın başarıları, bize gurur ve mutluluğu bir arada yaşatıyor” dedi. Başkan Dündar, ziyaretleri için Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç’a teşekkür etti.

Hentbol sporuna verdiği destekler için Başkan Dündar’a teşekkür eden Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Ülkemizde hentbola olan ilgi her geçen gün gelişiyor. Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı’nı da verdiği mücadele ve elde ettiği başarılarla bunun en güzel örneklerinden biri. Şüphesiz, bu başarılarda başkanımızın hentbola verdiği desteğin çok büyük bir katkısı var. Verdiği destekler için Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporuna verdiği destekler için teşekkür ettiği Başkan Dündar’a Türkiye Hentbol Milli Takım forması hediye etti.