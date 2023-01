The Economist’in kapağına Fahrettin Altun’dan ‘kapak’ tepki!

ANKARA (İGFA) – İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist Dergisi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derginin, “Yine başladılar” diyerek, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, “Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız” dedi.

Turkish democracy’s vibrancy and our people’s ownership of their political system are very strong. I am convinced the Economist will never bother to report on what is actually going on in Türkiye. I just want to warn unsuspecting readers about their sad state!

