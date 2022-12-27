TETSİAD’dan Almanya’daki Heimtextil Fuarı’na hazırlık

İSTANBUL (İGFA) – Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Frankfurt’ta düzenlenecek olan Heimtextil Fuarı’na, sektörün çatı kuruluşu olarak Türkiye’den 315 firma ile katılım sağlayacaklarını söyledi.

Fuar hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TETSİAD Bakanı Hasan Hüseyin Bayram, sektörün 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkaran, tamamen yerli ve milli bir sektör olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Çin, Hindistan ve Pakistan’la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçilerinden olduklarını belirten Bayram, “Bu alanda Avrupa’nın en büyüğüyüz ve dünyanın en büyük brode makine parkına sahibiz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Türk ev tekstili ürünleri Turkish Home Tekstil adıyla aranan bir marka haline geldi” dedi.

Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan HOMETEX’i İstanbul’da düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Bayram, “Ağır geçen iki yıllık bir pandemi döneminin ardından 2022’deki HOMETEX Fuarı’nda hedeflerimizi aştık. Yerli ve yabancı 650’yi aşkın firmanın katıldığı fuara 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaretçi gelirken, 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. 16 – 20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz HOMETEX 2023 Fuarı’nı inşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümüne yakışır bir şekilde, 2 milyar dolarlık iş hacmi, 250 bin ziyaretçi hedefiyle gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“HEİMTEXTİL FUARI’NIN GÖZDESİ TÜRKİYE OLACAK”

Türk ev tekstili sektörü olarak, Frankfurt’ta 10 – 13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Heimtextil Fuarı’nı, HOMETEX 2023 hedeflerini yakalama açısından önemli bir basamak olarak gördüklerini ifade eden Başkan Hasan Hüseyin Bayram, “Heimtextil Fuarı’nı önemsiyoruz. TETSİAD olarak üyelerimizi bu fuara katılım konusunda teşvik ediyoruz. Vize işlemlerinden otel rezervasyonlarına, ulaşımdan rehber hizmetlerine kadar her konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle bürokratik konularda karşılaştıkları sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturma noktasında yoğun bir çaba harcıyoruz” dedi.