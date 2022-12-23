TEMA: Havsa’da mera alanına taş ocağından vazgeçilsin

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) – Edirne’nin Havsa ilçesi Söğütlüdere köyündeki mera alanının taş ocağına dönüştürülmesi için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, mera alanının hayvancılık ve bölgedeki yaban hayatı için yaşamsal önemini hatırlatarak, çevrede oluşturacağı olumsuz sonuçlar nedeniyle projeden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Meraların tarım ve hayvancılık faaliyetlerindeki önemine vurgu yapan TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, “Barındırdıkları bitkiler sayesinde hayvancılık yapan üreticilere yem açısından ekonomik rahatlama sağlayan meralar, yaban hayatı için de yaşamın devamlılığında vazgeçilmez alanlardır. Tarımsal anlamda bölgemiz, ayçiçeği, çeltik, buğday üretimi açısından önemli bir noktadadır. Bölgemizin yanı sıra ilimiz özelinde ise tarım ve hayvancılık konularında oluşturulan destekler ile üretime yönelik teşvik politikaları gerçekleştirilmektedir. İstanbul’da bulunan sanayinin çevre şehirlere hareketi sonucunda, Tekirdağ ilinde sanayileşme artışı olduğu görülmektedir. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda hem bölgemizin ve ilimizin tarım ve hayvancılıktaki yerinin korunabilmesi hem de doğal yaşamın devamlılığının sağlanabilmesi için ilimizde koruma-kullanma dengesine yönelik daha özel politikaların geliştirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünün merasında taş ocağı üretimi için ÇED başvurusu yapıldığını anımsatan Çoğal, ÇED dosyasından bilgileri de paylaştı.

Çoğal, “Yol yapım, bakım ve onarımlarında kullanılması amacıyla mera içerisinde yıllık 390.000 ton üretim yapılacak bir maden açılmak istenmektedir. 5 yıl boyunca işletilmesi planlanan proje için 10 hektarlık bir alanın 82 noktasında, her bir nokta için yaklaşık 46 kilo patlayıcı ile patlatma gerçekleştirileceği de yine ÇED dosyası içerisinde açıklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çoğal, henüz değerlendirme aşamasında olan projenin mera alanına yapılmaması gerektiğini belirterek, bakanlığın da bu yönde karar vermesini umut ettiklerini söyledi.