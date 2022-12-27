TDP’li Hatipağaoğlu, Kahramanmaraş’ta gazetecilerle buluştu

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) – Kahramanmaraş’ta görev yapan gazetecilerle bir araya gelen TDP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aziz Hatipağaoğlu, Kahramanmaraş’ın partisi için çok özel bir yeri olduğunu belirterek, “Partimizin ilk kuruluş fikri burada atılmıştır. Bu açıdan Genel Başkan Yardımcısı olarak burada olmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin en önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Hatipağaoğlu, gerek ülkemiz sanayisine, gerekse ihracatına çok önemli katkıları olan şehrin maalesef ülke sanayisine daha çok katkı sağlayabilecek, ihracata çok daha büyük katkı sağlayabilecekken potansiyelinin altında kaldığını öne sürdü.

“KAHRAMANMARAŞ’TA SANAYİCİLERİN POTANSİYELLERİ VE KABİLİYETLERİ ÇOK YÜKSEK”

“Bugün Kahramanmaraş sanayisinin Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 1’in altındadır” diyen Hatipağaoğlu, “Biz biliyoruz ki Kahramanmaraş’taki organize sanayi yapılanması Kahramanmaraş’taki sanayicilerimizin kabiliyetleri ve potansiyelleri bunun çok üzerindedir. Bizim Türkiye Değişim Partisi olarak hedefimiz, Kahramanmaraş gibi son derece önemli bir sanayi şehrimizin Türkiye’nin ihracatından en az yüzde 1 pay almasıdır. Bu şu demektir: Kahramanmaraş önümüzdeki 3 yıl içerisinde en az 2.5 milyar dolar ihracat yapabilen, buna göre üretim kapasitemizi geliştirmiş aynı zamanda istihdamını artırmış bir şehir olacaktır” diye konuştu.

Bu arada Dr. Aziz Hatipağaoğlu, Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Expo2023 projesinin önemine de vurgu yaptı.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Hatipağaoğlu, “Sevindiğimiz bazı şeylerde var ki; Kahramanmaraş 2023 EXPO’nun da ev sahipliğini yapacaktır. İnşallah bu durum Kahramanmaraş’ın hem tanıtımında hem gelişiminde hem de sanayinin rekabet gücünün artmasında son derece pozitif etki sağlayacaktır. Biz, Kahramanmaraş’ın yanındaki Gaziantep gibi, Adana gibi Türkiye’nin çok önemli sanayi kentlerinden birisi olmasını yakından takip edeceğiz” dedi.

Aksu Nehri’nin bir an önce kendi rengine dönmesi için Kahramanmaraş Valisi’ne de çağrıda bulunan TDP’li Hatipağaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kahramanmaraş’ın temel sorunları da var. Bunların içerisinde en önemlileri: her yerde olduğu gibi mülteci sorunu, işsizlik sorunu, hayat pahalılığı ve maalesef çevre sorunu. Bugün Aksu Nehri, özellikle sanayi kesimindeki atıklarının yeterli derecede giderilememesi nedeniyle kirli akmaktadır. Buradan, Kahramanmaraş’ı yöneten değerli valimize bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Aksu Nehrinin bir an önce yeniden bir ırmak olarak akması ve kendi rengine dönmesi için sanayi tesisleriyle atık planının hayata geçirilmesi gerekiyor. Özellikle sanayi bölgesinde, belediyemizin atık sorunuyla ilgili çözümü var ancak bu proje maalesef uzun zamandır yürürlüğe girmemiş durumda. Belediyemiz bu projenin yürürlüğe girmesini istiyoruz. Tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlar o nehir yakınından geçtiği zaman rahatsız oluyor.”