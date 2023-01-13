TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de

ANKARA (İGFA) – 6 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘evlilik’ adı altında ‘cinsel istismara’ maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’na yapılan üye seçimleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

11 Ocak 2023 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda seçimi yapılan komisyon, ilk toplantısını dün Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üyelikleri ile birlikte gerçekleştirdi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığındaki komisyonun Başkanvekilliğine AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Sözcülüğe AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Katip Üyeliğe MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçilirken, seçimlerde yapıldığı komisyona giren milletvekilleri ise şunlar oldu: