TBMM Başkanı Şentop’tan Ukrayna’ya taziye

ANKARA (İGFA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Ukrayna’ya taziye mesajı gönderdi.

Başkan Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Ukrayna’da meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyor, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

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  1. TBMM Başkanı Şentop’tan Ukrayna’ya taziye için yorumda bulun
    18 Ocak 2023  

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