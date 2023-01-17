Tarım-ÜFE yüzde 151 arttı – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), Aralık 2022’de bir önceki aya göre yüzde 4,82, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 151,03 artış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan endeksin Aralık ayı verilerine göre bir önceki ayda yüzde 4,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 151,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,03 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 132,18 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,03 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,37 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,67 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,81 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,90 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE’ye göre 6 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ayrıca aylık Tarım-ÜFE’ye göre 9 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Buna göre bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,64 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 1,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,58 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 8,25 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.