Sütaş Çiftliği karikatürleri NFT’leşti – İGF HABER

İSTANBUL (İGFA) – Sütaş’ın, esprili iletişim dilinin en önemli unsurlarından olan “Sütaş Çiftliği” karikatürlerinin 20’nci yılı kutlanıyor.

Her gün merakla takip edilen Sütaş Çiftliği Karikatürleri’nin 20’nci yaşı nedeniyle Sütaş ev sahipliğinde Wyndham Grand Levent’te bir etkinlik düzenlendi.

Karikatürlerin 20. yılının kutlandığı etkinlikte “Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi”nin açılışı ve NFT koleksiyonunun tanıtımı yapıldı.

2002 yılından bu yana Hürriyet Gazetesi’nde Faruk Bayraktar imzası ile yayınlanan ve o tarihten bugüne aralıksız 7 bin 418 gün okurla buluşan Sütaş Çiftliği Karikatürleri’nden oluşan sergi, 24 Aralık Cumartesi – 3 Ocak Salı tarihleri arasında İstanbul Özdilek Park AVM’de ziyaret edilebilecek. Sütaş Çiftliği Karikatürleri Sergisi’nin, 2023 yılı boyunca Türkiye genelinde çeşitli lokasyonlarda karikatürseverler ile buluşması planlandı.

Sütaş, OpenSea platformundaki hesabında yer almaya başlayan karikatürleriyle Web 3.0 dünyasına da mutlu bir gülümseme ile katılıyor.

Geniş katılımın olduğu açılışta yaptığı konuşmada Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz; “Reklamlarımızda ineklerimiz hep başrolde yer aldı. Bugüne kadar onları konuşurken, futbol oynarken, halay çekerken hatta uçarken gördük. İneklerimizin gördüğü ilginin verdiği cesaretle karikatürlerimiz doğdu. 2002 yılında Sütaş Çiftliği Karikatürleri’ni hayata geçirirken her sabah güne Sütaş Çiftliği’nin doğal lezzetlerinin yanı sıra çiftlikten gelen küçük bir gülümseme ile başlamanızı hayal etmiştik, başarabildiysek ne mutlu bize… Zamana uyum sağlayan karikatürlerimiz, uzun süredir basılı mecraların yanı sıra dijital ve sosyal mecralardan da sevenleri ile buluşuyor. Şimdi de çiftlikten gelen gülümsemeyi NFT koleksiyonumuz ile web 3.0 dünyasına taşımayı hayal ediyoruz” diye konuştu.

20 yıldır Sütaş Çiftliği karakterlerinin eğlenceli hikâyelerini çizen Karikatürist Faruk Bayraktar’a teşekkür eden Yılmaz, “Sütaş karikatürlerinin bu kadar uzun soluklu olmasının ardında, bizim bu projeye inancımız ve sizlerin ilgisi kadar değerli çizerimiz Faruk Bayraktar’ın olağanüstü emeği var. Her gün yenilenen yaratıcılığı ve büyük katkısı için sevgili Faruk Bayraktar’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.