Sosyal korumaya 786 milyar lira harcandı

ANKARA (İGFA) – Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin “Sosyal Koruma İstatistiklerini” yayımladı.

Verilere göre, sosyal korumaya 785 milyar 662 milyon TL harcandı.

Bu harcamanın yüzde 98,7’sini 775 milyar 401 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 353 milyar 592 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 242 milyar 136 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

İstatisiki verilere göre sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 14 milyon 624 bin kişi oldu

Türkiye’de sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2020 yılında 14 milyon 288 bin iken, %2,4 artarak 2021 yılında 14 milyon 624 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi.