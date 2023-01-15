Sömestir için YHT’lere ek seferler

ANKARA (İGFA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacağı belirtildi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu bildirilen açıklamada; ilave seferler Ankara-İstanbul için, Ankara’dan 10.15 te, İstanbul’dan 17.10da, Ankara-Konya için ise Ankara’dan 10.30’da, Konya’dan ise 13.10’da hareket edecektir denildi.

KONVANSİYONEL HATLARDA DA TALEP DOĞRULTUSUNDA KAPASİTE ARTIŞI YAPILACAK

Toplam 16 ek seferin yapılacağı vurgulanan açıklamada, 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcunun Ankara-Konya ve Ankara-Konya Karaman arasında günde 14 sefer ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ettiği belirtilerek, konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacağı kaydedildi.