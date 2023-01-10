Sokak emekçileri huzura erdi – İGF HABER

İZMİR (İGFA) – İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve hizmet standardını yükseltmek için başlatılan proje meyvelerini verdi. Birer kooperatif çatısı altında birleşen kestane, mısır ve çiçek satıcıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndaki hijyen ve pazarlama eğitiminin ardından belirlenen noktalarda satışa başladı.

Proje İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daireleri ve seyyar satıcıların meslek birliklerinden temsilcilerin yer aldığı bir komisyon tarafından yürütülüyor. Komisyon seyyar satıcılar için Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğu işgaliye alanlarında, esnafı mağdur etmeyecek şekilde satış noktalarını belirledi. Yine komisyon tarafından hazırlanan hizmet standardı taahhütnamesini imzalayan satıcılar ise işgaliye bedeli de ödeyecek.

SEYYAR SATICILAR DENETLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, ekonomik kriz nedeniyle ekmek parası kazanmanın zor olduğu bu dönemde düzenlemenin önemini vurguladı.

Çalışmanın geçici süreliğine işgal noktalarındaki sosyo-ekonomik faaliyetlerin disipline edilmesi için yapıldığını kaydeden Daca, “Bu 153 kişinin sattığı ürünler de gıda standartlarına uygunluk açısından denetleniyor. Yine satış ve pazarlamanın yönetmeliğe uygunluğu kontrol ediliyor. Yönetmeliğe aykırı davrananların faaliyetleri komisyon tarafından sonlandırılacak. Bu çalışmayla yurttaşların huzurlu ve daha keyifli iş yapmaları sağlandı” dedi.

“EKMEK PARAMIZI KAÇMADAN KAZANIYORUZ”

Satışa başlayan seyyar satıcılar ise uygulamadan memnun. Alsancak Vapur İskelesi’nin karşısında kestane satan Ferhan Alp, “Biz sokakta ekmeğimizi kazanıyoruz. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Daha önce zabıta ekiplerini görünce kaçıyorduk. Artık kaçmıyoruz. Ekmek paramızı kaçmadan kazanıyoruz. Rahatlıkla çalışıyoruz” dedi.