SOGEP için imzalar atıldı – İGF HABER

DENİZLİ (İGFA) – Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Bakan Varank’ın yanı sıra Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Bakan Varank’a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, Bakan Varank’a Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı. Ziyarette Bakan Varank, ev sahipliğinden ve yakın ilgilerinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ederek, Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Denizli Projeleri imza töreni düzenlendi. İmza törenine Bakan Varank’ın yanı sıra proje ortakları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, proje paydaşları Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık katıldı. İmza töreninde basın mensuplarına bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli’ye değer katan projelerin açılışları ve tanıtım toplantılarını yapmak için kente geldiklerini ifade ederek, bereketli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Denizli’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Mustafa Varank, sözlerine şöyle devam etti; “Bu açılışını yaptığımız projeler attığımız imzalar inşallah Denizli’yi çok daha üretken bir şehir haline getirecek. İstihdam olanaklarını şehrimize kazandıracak. Önümüzdeki dönemde Denizli’de yapacağımız iki tane SOGEP projesinin bir tanesi Büyükşehir Belediyemizle diğeri Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Acıpayam Belediyemiz paydaşımız, Üniversitemiz paydaşımız, İŞKUR paydaşımızla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimize eğitimler vereceğiz, onları nitelikli bir şekilde istihdama katılmalarını sağlayacağız. Otomotiv sanayisinde ve yazılım sektöründe yetiştireceğimiz yaklaşık 250 gencimiz inşallah bu program sonrasında Denizli’de istihdam edilecekler. Biz paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kalkınma Ajanslarımızla bu tip projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimize yeni istihdam kapıları hayırlı uğurlu olsun. ” dedi.