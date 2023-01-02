Sivas Devlet'te 'BAHAR' kuruldu

Bağımlılık tedavisi sonrası bireylerin tedavi kurumları ile irtibatta kalmalarını sağlayarak tekrar uyuşturucu madde kullanmadan sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli (BAHAR) Sivas Devlet Hastanesi’nde kuruldu.

SİVAS (İGFA) – Hastaların sadece bağımlılıktan kurtulmaları değil, yaşam tarzı değişikliği, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, anın farkında olarak hayattan doğal yollarla keyif almasını amaçlayan BAHAR Merkezi’ne hastalar, AMATEM tedavisi ya da poliklinik sonrası başvurabilir.

BAHAR Merkezi için uygun görülen hastalara doktor, psikolog ve hemşire tarafından ilk görüşmesi yapılarak bilgilendirmeler yapılıyor. Hastalara 3’er aylık toplam 9 aylık planlama yapılırken, hastalar düzenli olarak muayene ediliyor.

BAHAR Merkezi’nde 1 Psikiyatrist, 1 Psikolog, 1 Hemşire ve 2 Sosyal Hizmet Uzmanı ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmenler görev alırken, mekrezde verilen hizmetler ise şöyle:

Tıbbi tedavi, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, aile görüşmeleri, sosyal beceri eğitimleri, psiko-eğitim grupları, sosyal destek hizmetleri, spor aktiviteleri, iş-uğraş aktiviteleri ve manevi destek hizmetleridir.

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