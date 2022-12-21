Sinop’ta yanan gemi Gerze’ye ulaştı.. Kayıp bir mürettebat aranıyor

SİNOP (İGFA) – Sinop açıklarında dün gece yanan Beata Alfa adlı kuru yük gemisine müdahaleye bu sabah başlandı.

Sinop açıklarındaki gemide çıkan yangın Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince söndürülmüştü.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Müdürlük, gemi dışında herhangi bir yangın belirtisinin görülmediğini belirtirken, kayıp olan bir gemi mürettabatı için arama kurtarma faaliyeti devam ettiğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi gemi mürettabından 17 kişiden 16’sı kişi dün hastaneye kaldırılmış, yaralılardan 4’ü yoğun bakıma alınmıştı. Mısırlı bir personelin ise kayıp olduğu düşünülüyor.