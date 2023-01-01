Sinan Ateş toprağa verildi – İGF HABER

BURSA (İGFA) – Ankara’da hayatını kaybeden Ülkü Ocakları önceki dönem Genel Başkanı 2 çocuk babası Doç. Dr. Sinan Ateş’in cenazesi sabah saatlerinde Bursa’ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Ateş’in cenazesi Osmangazi’de bulunan Başaran Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Doç. Dr. Ateş’in cenazesi Ulu Cami’ye götürüldü.
Ulu Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş’in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Ateş’in tabutu tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı’na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.
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