SGM öğrencileri yeni yıl mesajlarını Başkan Yüce’ye gönderdi

SAKARYA (İGFA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor. Hobilerini ve becerilerini SGM’lerde geliştiren öğrenciler, yeni yılda da farklı etkinliklere imza atmayı hedefliyor.

Yılın son gününde Adapazarı SGM’de Resim kursu gören öğrenciler yeni yıl için kutlama mesajları hazırladı. Birbirinden farklı düşüncelerin yer aldığı mesajlar, öğrencilerin ailelerine gönderildi. Resim kursu öğrencileri ayrıca hazırladıkları yeni yıl kutlama mesajlarını Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye gönderdi.