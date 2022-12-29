SGK duyurdu: Aylık bağlama mümkün değil

ANKARA (İGFA) – Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan açıklama yapıldı. SGK, EYT’lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak yasal düzenlemenin devreye girmeden aylık bağlamanın yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

Vatandaşları yanıltacak açıklamalarda bulunan, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin yorumlarına itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, SGK, “Açıklama yapılacaksa SGK’nın yapacağını” vurguladı.

Açıklamada, ilgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılacağı vurgulandı.