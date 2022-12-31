Sevdiklerinize mevsimine uygun özel bir hediye alternatifi

İSTANBUL (İGFA) – Her yerde sıcacık süslemelerle havanın soğukluğundan bizi uzaklaştıran bir atmosferin hakim olduğu yılbaşında Flufié’nin yumuşacık botları, çantaları ve atkıları tam mevsimine uygun muhteşem bir hediye alternatifi!

Dünyanın dört bir yanında herkesin beklediği ve heyecanla karşıladığı bu yılbaşında da aileler, çiftler ve arkadaşlar birbirleri için hediye arayışına başladı. Bu arayışta sevdiklerinizi değerli

hissettirmek için Flufié’ler, tam zamanına uygun muhteşem bir yılbaşı hediyesi olabilir.

Geri dönüştürülmüş kaz tüyü sayesinde uzun ömürlü, sağlıklı ve sıcacık tutan yastık botların ya da geniş hacmi ile bir kez alışınca tüm kombinlerinde kullanmak isteyecekleri pofuduk çantaların sevdiklerinizin yüzlerini güldüreceğine eminiz! Üstelik 9 farklı renkteki Flufié atkılar erkekler için de oldukça özgün bir yılbaşı hediyesi olabilir.

SEVGİNİZİN SICAKLIĞINI FLUFİÉ’LERLE HİSSETTİREBİLİRSİNİZ

Hediye arayışında olanlar için eşsiz bir alternatif sunan Flufié, yastık bot modelleriyle şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Bu soğuk kış günlerinde ayakları sıcacık tutan Flufié yastık

botlar ile sevdiklerinizin her adımda özel hissetmesini sağlayabilirsiniz. Flufié yastık botlar Jet Black, Sonic Silver, Khaki, Navy Blue, Ghost White, Harvest Gold, Red, Antique Red ve Sand

Beige olmak üzere 9 farklı rengiyle tüm zevklere hitap ederek mükemmel bir hediye seçeneği oluyor. Ayrıca, kombinlerin gizli kahramanı olan çantalar, özellikle kadınların en çok mutlu

olduğu hediye alternatiflerinden biri. Geniş boyutuyla kullanım kolaylığı sağlayan Flufié yastık çantalar, sevdiklerinize tüm gün yastığını yanında taşımanın rahatlığını hissettirecek.

FLUFİÉ ATKILAR HEM ÖZGÜN HEM DE HERKESE UYGUN

Sevdiğiniz ile geçirdiğiniz her gün anlamlıdır ancak bu yılbaşında hediyeler yoluyla onu daha mutlu ve değerli hissettirebilirsiniz. Klasikleşen hediyeler yerine daha özgün hediye

alternatifleri arayanlara birbirinden özel ürün seçkisi sunan Flufié, şıklığı ve konforu birleştiren atkılarıyla hem erkek hem kadınların kombinlerine harika uyum sağlıyor. Yumuşak yapısıyla ekstra konfor sağlayan ikonik Flufié yastık atkılar, hayatınızdaki değerli kişiye sevginizin sıcaklığını yansıtmanızı sağlıyor.