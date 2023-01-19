Sakaryalı taekwondocu Türkiye üçüncüsü oldu

SAKARYA (İGFA) –  49 kiloda yarışan Büyükşehirli Kılınç, rakiplerini saf dışı bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve Şubat ayında gerçekleştirilecek Başkanlık Kupası müsabakalarında milli takım adına yarışmaya hak kazandı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 72 ilden 745 kulübe mensup 2047 sporcunun katıldığı şampiyona ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Konya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Ezgi Yağmur Kılınç’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

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  1. Sakaryalı taekwondocu Türkiye üçüncüsü oldu için yorumda bulun
    19 Ocak 2023  

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