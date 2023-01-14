Sakarya’da yağmur hattı yenileniyor – İGF HABER

SAKARYA (İGFA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor. Daha önce bin 600 metre uzunluğundaki hat ile içme suyu altyapısı yenilenen İbrahim Kangal Caddesi’nin şimdi ise yağmur suyu hattı yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı İbrahim Kangal Caddesi’nin yağmur suyu altyapısını yeniliyor. 10 adet sokak için yağmur suyu altyapı geçişi yapılacak çalışmalarla toplam 200 metrelik hat imalatı vatandaşların kullanımına sunulacak. Daha önce tamamlanan proje ile bin 600 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenen caddeye, devam eden çalışmalar kapsamında 60 adet yağmur suyu ızgara bacası da kazandırılacak.

Kısa sürede tamamlanması hedeflenen proje ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “İçme suyu hattını yenilediğimiz ve su sorunlarını çözüme kavuşturduğumuz bölgemizin şimdi de yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Ekiplerimizin aralıksız şekilde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde yoğun yağışlarda dahi caddede su birikintisi veya taşkın gibi sorunlar yaşanmayacak. Küçük bir kısmı trafiğe kapatılan caddemizde devam eden çalışmalarla ilgili sürücü ve yayalarımızdan sağduyulu olmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.