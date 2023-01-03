Sakarya’da pedallar 1,5 milyon dakika döndü

SAKARYA (İGFA) –Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması adına yürüttüğü yenilikçi çalışmalara devam ediyor.

Şehrin birçok noktasına kurulan SAKBİS istasyonları 2022 yılında da Sakaryalıların ilgi odağı oldu. İşe, eve ve sosyal aktiviteleri için bisikleti kullanan binlerce vatandaş bu yıl toplamda 42 bin 600 kez kiralama yaptı. SAKBİS’lerin toplam kullanım süresi ise 1,5 milyon dakikayı geçti.

Şehirde yaşayan her bir vatandaşa hitap edilmesi adına daha yaygın bir uygulama sistemini devreye alan Büyükşehir, bisikleti günden güne Sakarya’nın merkezine taşıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya; bisiklet yolları, gerçekleştirdiği organizasyonları, aldığı ödüller sayesinde ‘Bisiklet Dostu Şehir’ unvanını elinde bulunduruyor. Vatandaşlarımızın bisiklete olan sevgisini daha da artırmak adına Başkanımız Ekrem Yüce’nin önderliğinde birçok yeniliği hayata geçirdik. Üç etaptan oluşan bisiklet yolu ağımız; Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden başlayarak, Yazlık Kavşağı, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, Vagon Park gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölü kenarından Kocaeli sınırlarına kadar uzanıyor. 1. Etap çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte şu an için 160 kilometrelik bisiklet yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. SAKBİS’ler son 4 yılda Sakarya’da çok sevildi. Vatandaşların her zaman ilgi odağı halinde olduğu bisikletler hem kullanım açısından hem de sağlık açısından da büyük önem taşıyor” denildi.