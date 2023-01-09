Sakarya’da ‘kentsel dönüşüm’ ivme kazanacak

SAKARYA (İGFA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında yapılan toplantıya 49’u ana gündem 15’i ise ek gündem maddesi olan toplamda 64 madde karara bağlandı.

Başkan Ekrem Yüce, şehrin kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük edecek Konut Sakarya A.Ş’nın müjdesini Ocak meclis toplantısında paylaştı.

Daha önce kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili Ocak ayını işaret eden Başkan Ekrem Yüce, Konut Sakarya A.Ş ile dönüşüme ivme kazandıracaklarını, vatandaşların hayatına konfor katacak, çevreye duyarlı, modern yapılar inşa edileceğini ifade etti. Başkan Yüce, bu önemli adımın hayırlı olmasını temenni etti.

KONUT İHTİYACINA BÜYÜKŞEHİR ÇÖZÜMÜ

Konut Sakarya A.Ş ile Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde bulunan alanlarda konut inşa edip, piyasayla buluşturacak. Aynı zamanda Büyükşehir’e ait konut arazileri kat karşılığı olarak Sakaryalı müteahhitler tarafından da inşa edilecek. Konut piyasasında yaşanan daralmaya Konut Sakarya A.Ş ile çözüm üreteceklerini belirten Yüce, şirketin kurulmasına katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti.