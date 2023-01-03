Sakarya tonlarca atığı bertaraf etti

SAKARYA (İGFA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisiyle bu güne kadar toplam 16 Milyon 285 Bin 546 kilo tıbbi atığı bertaraf etti.

Tonlarca atığın bertarafını sağlayan tesiste yıl içerisinde 1 milyon 273 bin kilogram tıbbi atığı toplayarak bertaraf edildi. Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için 2010 yılında hayata geçirilen tesiste, toplamda 16 milyon 285 bin 546 kilogram bertaraf edilmiş oldu.

Sakarya’nın 16 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla her ay 1025 noktadan toplam 125 ton tıbbi atık toplanıyor.

Toplanan tıbbi atıklar sterilizasyontesisinde basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bertarafı sağlanıyor. Tıbbi atıkları toplayan araçlarher tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfektesi yapılıyor.