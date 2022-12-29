Sakarya GES 2023’te üretime başlayacak

SAKARYA (İGFA) – Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2023 yılında tamamlayacağı Karaman GES Projesi ile Sakarya’nın ve ülkenin yenilenebilir enerji üretimine büyük katkı sağlayacak.

14 bin panelin yer alacağı 55 bin metrekarelik alanda panel montaj çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 7 bin 500 panel montajı yapılan proje önümüzdeki yıl tamamlandığında ise 4 bin hanenin enerji tüketimine eş değer elektrik üretilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yakından takip ettiği ve ‘Tüketen değil üreten şehir Sakarya’ anlayışıyla özdeşleşen projenin 2023 yılında Sakarya’nın enerji kaynaklarından biri olacağı kaydedildi.

Kurulu gücü 5 megawatt olacak santral aynı zamanda milli enerji politikalarına katkı sağlayan projeler arasında yer alacak.