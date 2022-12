Sakarya Büyükşehir’le ‘macera’ hiç bitmiyor

SAKARYA (İGFA) –Sakarya Büyükşehir Belediyesi özellikle sportif alanda uygulamalarını genişletiyor.

Sporun her dalında sporcu eğitirken tesislerinde spora dair farklı programlar yürütüyor. Şehirde maceranın tek adresi haline gelen Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı her hafta farklı grupları ağırlıyor.

Eğitim kurumları, STK’lar, kurum ve kuruluşlardan oluşan kalabalık ekipleri misafir eden Büyükşehir’in eğitmenleri uygulamalı eğitimler veriyor. Parkurdaki yüksek ve tehlikeli noktalardan güvenlik önlemleriyle geçen sporseverler bir yandan adrenalin duygusunu hissederken diğer taraftan öğreniyor. Tırmanma, koşu, denge, sıçrama, zirveden iniş hareketlerini bu parkurda gören ziyaretçilergördükleri ilgiden çok memnun kalıyor.

Bu park, her hafta mesai saatlerinde ziyaretçilerine hizmet ediyor. Uzman ekipler macera dalındaki tecrübesiyle katılımlara önemli beceriler katıyor. Parkurun son misafirleri ise Alternatif Yaşam Derneği’nden 35 kişilik ekip oldu. Dernek üyeleri eğitim gününde aileleriyle birlikte parkın doğasında heyecan dolu bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’da macerayı seven her bir hemşehrimizi parkurumuzda ağırlıyoruz. Tesisimizdeki program macera alanında hayatın her noktasında ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.