Sabiha Gökçen’den yolculara ‘sis’ uyarısı

İSTANBUL (İGFA) – Sabiha Gökçen Havaalanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, etkili olan yoğun sisin 3 ve 4 Ocak’ta geceden öğlene kadar uçuşlarda aksamalara ve iptallere neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

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    2 Ocak 2023  

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