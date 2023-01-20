Roketatar saldırısına böyle karşılık verildi

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Söz konusu saldırıda birliklerimizde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedeflerinin meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vurulduğu açıklandı.
Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.
Bakanlık roketatar saldırısına verilen karşılığa ilişkin video görüntüleri “Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!” mesajıyla paylaştı.
1️⃣PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. pic.twitter.com/tquPy0tO5o
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023
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