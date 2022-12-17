Rize Belediyesi’nden ‘özel’ seminer – İGF HABER

RİZE (İGFA) – Çocuk Ortopedisti Prof.Dr. Muharrem İnan, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Murat Karakucak, Çocuk Ortopedisti Op. Dr. Barış Görgün, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Merve Feyza Yüksel, Fizyoterapist Turgay Arık ve Uzman Fizyoterapist Filiz Bayraktaroğlunun konuşmacı olarak katıldığı seminerde, özel gereksinimli çocuklarımız ve Ailelerine çocuklarımızın hareket etme sırasında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerilerinde bulundu.

Seminer sonunda Kültür Merkezi Salonunda ve öğleden sonra Camiönü Mahallesinde faaliyet gösteren Rize Engelsiz Yaşam Merkezinde çocukların muayeneleri ücretsiz olarak yapıldı.

Program sonunda AKPARTİ Meclis Üyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Burak Çakıroğlu, Konuşmacılara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.