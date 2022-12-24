Poyrazın Kızları sürpriz yapmadı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarının son maçında deplasmanda Eskişehir Hentbol’u 30-25 mağlup etti.
ESKİŞEHİR ( İGFA) – Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarının son maçında deplasmanda Eskişehir Hentbol’u 30-25 mağlup etti. Rakibiyle Porsuk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıda üstün bir oyun sergiledi.
Ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 9. sırada bulunan rakibi karşısında ilkyarıda özellikle Melike Kasapoğlu, Büşranur Şaş, Elif Çağla Şen. ve Sude Çifçi ile goller bulurken, üstünlüğü kaptırmadı. Mücadelenin ilkyarısını 19-15 önde tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Karşılaşmanın 47. dakikasını 27-20 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 30-25 galip ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 10. maçında 9. galibiyetini alırken, ilkyarıyı da galibiyetle tamamladı.
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