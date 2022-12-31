Potanın Tarzanlarından 2022 yılına muhteşem veda

MANİSA (İGFA) – Potanın Tarzanları 2022 yılının son maçında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol takımının konuğu oldu. Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar ve Engin Altun ile birlikte tribünde takip etti. Karşılaşmanın ilk periyodunda iki takımda skor bulmakta zorlanırken 15-10 Büyükçekmece üstünlüğü oluştu.

İkinci periyot ile birlikte vites yükselten Potanın Tarzanları, 27-15’lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 37-30 önde gitti. Üçüncü periyot dengeli bir oyuna sahne olurken yeşil-beyazlı takımın 54-48’lik üstünlüğü vardı. Final periyodunda muhteşem bir hücum performansıyla farkı bir ara 16 sayıya kadar çıkaran Potanın Tarzanları karşılaşmadan 78-69 galip ayrıldı. Meksikalı yıldız isim Pako Cruz attığı 26 sayı ile maçın yıldızı oldu.

Pako Cruz 26 sayı, 8 asist, Evan Bruinsma 16 sayı, Ricky Tarrant 9 sayı, 6 asist, OD Anosike, Troy Selim Şav ve Mustafa Baki Görür 6’şar sayı, Erdi Gülaslan 5 sayı, Michal Michalak ve Berkay Sinirlioğlu 2’şer sayı ile maçı tamamladı.