Potanın Tarzanları uzatmalarda potaya yenik düştü

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi’ndeki (BSL) 12’nci hafta maçında evinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı.

Karşılaşmayı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti. İlk yarıda etkili oyunuyla ivmeyi arkasına alan Potanın Tarzanları, soyunma odasına 43-34 önde gitti.

Üçüncü periyotta skor bulmakta zorlanan yeşil-beyazlı takım 46-44 ile final periyoduna önde girdi. Final periyodunda avantajı sürekli elinde tutan Manisa BBSK, son topta Ricky Tarrant’ın elinden isabeti bulamayınca 75-75’lik skorla uzatmaya gidildi. Uzatma periyodu 89-81’lik skorla Bahçeşehir Koleji üstünlüğü ile tamamlandı.

SKOR DAĞILIMI ŞÖYLE

Pako Cruz 21 sayı, 8 asist, OD Anosike 17 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, Evan Bruinsma 15 sayı, Michal Michalak 13 sayı, Ricky Tarrant 8 sayı, Mustafa Baki Görür 5 sayı, Erdi Gülaslan da 2 sayı ile maçı tamamladı.