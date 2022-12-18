Potanın Efeleri Halkbank'a takıldı

Bursa Büyükşehir Belediyespor ilkyarının son maçında sahasında Halkbank’a mağlup oldu
BURSA (İGFA) – AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu ilkyarının son haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında lider Halkbank’a 3-0 mağlup oldu. Rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.
Ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, tek yenilgisi bulunan Halkbank karşısında ilk seti 25-15 kaybetti. İkinci sette de rakibinin 25-22’lik üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti de 25-21 kaybetti. Maçtan 3-0 mağlup ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece ligin ilkyarısını 8 galibiyet, 5 yenilgi ile tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 18.00’de İzmir’de Arkas Spor ile Kupa Voley çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.
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