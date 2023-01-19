POS cihazı zorunluluğu için ‘taslak’ tebliğ hazırlandı

ANKARA (İGFA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği önerileri açıldı.

Bilanço esasına göre defter tutanlar ile Serbest Meslek Kazanç Defteri tutan mükelleflere POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesine ilişkin hazırlanan tebliği taslak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde paylaşıldı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca söz konusu mükelleflerin iş yerlerinde kredi kartı okuyucusu (POS cihazı) bulundurmaları zorunluluğu getirilmesine yönelik hazırlanan taslağa göre, ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olanların, kullanmakta oldukları EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar bünyesinde banka POS’u da barındırdığından bu Tebliğ kapsamında ayrıca bir POS cihazı almamaları gerektiğinin altı çizildi.

Tebliğ taslağında; “Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamında, bu cihazlara haricen bağlanması

gereken banka vb. kuruluşlara ait masaüstü POS cihazı kullanmaları gerekmektedir” ifadeleri de yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için taslağa katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri 23 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar “[email protected]” elektronik posta adresine iletmeleri istendi.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayabilirsiniz.